Пандемия COVID-19: В Израиле за сутки заболели больше всего людей с начала эпидемии

В Израиле за прошедшие сутки был установлен антирекорд заболеваемости COVID-19: подтверждены 1464 новых случая. Об этом сообщает Ynet.

"В течение последних 24 часов у 1464 человек обнаружили коронавирусную болезнь, это самый высокий суточный показатель подтвержденных случаев в Израиле с момента начала пандемии", - говорится в сообщении израильского Национального центра информации и знаний о коронавирусе.

Четверо израильтян за последние сутки умерли вследствие заболевания COVID-19, а общее количество летальных исходов в Израиле достигает 350.

По состоянию на 10 июля в Израиле зафиксирован 35 631 подтвержденный случай COVID-19.

Как сообщалось ранее, Италия временно запретила въезд на свою территорию, а также прямое и непрямое авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, отнесла к "красной зоны".