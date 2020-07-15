На армяно-турецкой границе заметили военные вертолеты РФ

В районе границы Армении и Турции были замечены вертолеты 102-й базы Вооруженных сил РФ в Гюмри. Сама видеозапись появилась в Телеграм-канале "Военный обозреватель".

В Южном округе Вооруженных сил РФ заявили о якобы проводившихся запланированных учений.

Не смотря на то, что учения уже проходят на базах России в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Также сообщалось, что данные действия никак не связаны с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана на фоне обострения конфликта с Арменией.

Напомним, по данным оборонного ведомства, территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло бои на этом направлении. Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

Позже в ведомстве добавили, что "атаку отбили", двое военнослужащих погибли, пятеро ранены.

Как сообщалось ранее, глава ОБСЕ и премьер Албании Эди Рама обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить эскалацию конфликта на общей границе и возобновить переговоры.