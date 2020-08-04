Коронавирусный антирекорд: в Иране зафиксировали 2,7 тыс новых случаев заражения

За последние 24 часа в Иране подтвердили более 2,7 тыс новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным показателем за последний месяц. Об этом сообщили в AFP.

"За последние 24 часа новых подтвержденных случаев было зарегистрировано 2 тыс 751", - сказала прессекретар министерства здравоохранения Сима Садат Лари.

Это самый высокий показатель с 5 июня, когда министерство здравоохранения страны сообщило о 2 тыс 886 инфекциях за один день.

Кроме того, за последние сутки погибли 212 человек, в результате чего общее число жертв болезни в стране составляет 17 тыс 617.

Ранее, в ФРГ объявили о начале второй волны пандемии COVID-19 в стране. Об этом сообщают в DW.

Также сообщалось, что в Румынии за прошедшие 24 часа зарегистрировали 1232 новых случая заражения на коронавирус. Об этом сообщили в Romania-Insider.