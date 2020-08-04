COVID-19: В Германии сообщили о начале второй волны эпидемии

В ФРГ объявили о начале второй волны пандемии COVID-19 в стране. Об этом сообщают в DW.

Медики Германии считают, что в стране уже началась вторая волна коронавируса.

Глава организации Сузанне Йона сообщила, что по интенсивности вторая волна пока намного слабее первой, которая пришла в марте-апреле.

Со слов главы, медучреждения уже готовы, но в отличие от весны 2020 года, число коек в отделениях интенсивной терапии для лечения пациентов с коронавирусом вырастет по мере необходимости и не будут держаться свободными все время.

На данный момент примерно 1,5 млн граждан Италии заразились коронавирусом с февраля по июнь. Об этом сообщили в "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Ранее, с крошечного острова в Тихом океане удалось спасти трех человек, которые на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие.