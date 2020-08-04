Украинка из Ливана рассказала о ситуации в районе взрыва

Марина Томах из Украины, которая семь лет проживает в Ливане, рассказала о событиях в районе взрыва в столице Бейруте. Об этом она сообщила в комментарии каналу "Украина 24".

Девушка отметила, что дом, в котором она проживает, находится в 8 км от места взрыва и на высоте 600 метров.

По ее словам, пострадали здания в пятикилометровой зоне - выбиты окна, витрины, разрушены потолки.

В ее доме, рассказала украинка, после взрыва посыпалась стена. Количество пострадавших власти не берутся оценивать, больницы города переполнены - раненых везут за пределы столицы страны.

Одной из версий, рассказала она, называют израильскую ракету.

Также сообщается о пожаре и возгорании химических веществ.