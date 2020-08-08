Мощный взрыв в Бейруте: скончалась жена голландского посла

Сегодня в Ливане скончалась жена голландского посла, в результате полученого ранения из-за мощного взрыва в порту Бейрута.
Об этом сообщили в МИДе Нидерландов.
По информации министерства, 55-летняя Хедвиг Вальтманс-Мольер получила раненине в результате взрыва, когда она стояла рядом со своим мужем, послом Яном Вальтмансом, в гостиной их дома в Бейруте.
Фото погибшей жены Хедвиг Вальтманс-Мольер и ее мужа Яна Вальтманса, который является послом Нидерландов:
#Beirut #Libanon #Holland #Explosionen in Beirut
Hedwig Waltmans-Molier, 55, die Ehefrau des Holländischen Botschafters in Libanon, SE @JanWaltmans, ist leider verstorben.#RIP
Our heartfelt #Condolences from #Austria
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie.@MinPres https://t.co/2hQ4jhGRRR pic.twitter.com/jhBFsxEqnp
— Judith Grohmann (@EmmaPeel_Knight) August 8, 2020
Также отмечалось, что взрыв нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранив еще четырех человек, связанных с ним.
Ранее, Масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абад, заявляют в AFP.
Также сообщалось, что по меньшей мере 279 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya