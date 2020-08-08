Мощный взрыв в Бейруте: скончалась жена голландского посла

Жена голландского посла в Ливане умерла в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщили в Aljazeera.

Сегодня в Ливане скончалась жена голландского посла, в результате полученого ранения из-за мощного взрыва в порту Бейрута.

Об этом сообщили в МИДе Нидерландов.

По информации министерства, 55-летняя Хедвиг Вальтманс-Мольер получила раненине в результате взрыва, когда она стояла рядом со своим мужем, послом Яном Вальтмансом, в гостиной их дома в Бейруте.

Фото погибшей жены Хедвиг Вальтманс-Мольер и ее мужа Яна Вальтманса, который является послом Нидерландов:

Также отмечалось, что взрыв нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранив еще четырех человек, связанных с ним.

Ранее, Масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абад, заявляют в AFP.

Также сообщалось, что по меньшей мере 279 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya