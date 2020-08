Мощный взрыв в Бейруте: скончалась жена голландского посла

Сегодня в Ливане скончалась жена голландского посла, в результате полученого ранения из-за мощного взрыва в порту Бейрута.

Об этом сообщили в МИДе Нидерландов.

По информации министерства, 55-летняя Хедвиг Вальтманс-Мольер получила раненине в результате взрыва, когда она стояла рядом со своим мужем, послом Яном Вальтмансом, в гостиной их дома в Бейруте.

Фото погибшей жены Хедвиг Вальтманс-Мольер и ее мужа Яна Вальтманса, который является послом Нидерландов:

Hedwig Waltmans-Molier, 55, die Ehefrau des Holländischen Botschafters in Libanon, SE @JanWaltmans, ist leider verstorben.#RIP

Our heartfelt #Condolences from #Austria

Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie.@MinPres https://t.co/2hQ4jhGRRR pic.twitter.com/jhBFsxEqnp

— Judith Grohmann (@EmmaPeel_Knight) August 8, 2020