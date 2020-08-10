Протесты в Бейруте: правительство Ливана уходит в отставку

Премьер-министр Ливана собирается обратится к нации и объявить об уходе правительства.

Правительство Ливана на фоне протестов из-за взрыва в морском порту Бейрута уходит в отставку.

Об заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Al Arabiya.

Сообщается, что сегодня вечером премьер-министр Ливана Хасан Диаб выступит с обращением к нации и объявит об уходе.

Как сообщалось, мощный взрыв произошел 4 августа в столице Ливана Бейруте. Правоохранители утверждают, что в порту взорвалось почти около 3 тысяч тонн селитры. Взрыв уничтожил несколько кварталов города, без крова остались сотни тысяч жителей. Погибло уже более 200 человек, пять тысяч получили травмы. Среди пострадавших 30 украинцев.

После катастрофы в Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты. Митингующие штурмовали правительственные кварталы и требовали отставки министров.