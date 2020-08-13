Президент Ливана рассказал, какой ущерб нанес взрыв в Бейруте

Взрыв в Бейруте, который произошел 4 августа, нанес ущерб на 15 млрд долларов, заявил президент Мишель Аун. Об этом сообщают в газете Daily Star.

В разговоре с немецким главой МИД Хайко Маасом ливанский лидер заверил, что страна находится «в процессе проведения необходимых реформ, борьбы с коррупцией, а также уголовного расследования".

В Ливан отправили более 17 тонн гуманитарных грузов с ЕС, в том числе и с медицинским оборудованием на борьбу с коронавирусом, вспышку которого прогнозировали сразу после происшествия.

Помощь готова предоставить и Украина.

Напомним, масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.

Группа специалистов Шеффилдского университета (Великобритания), после анализа видеозаписей взрыва, рассчитала, что сила детонации эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила, что составляет примерно 10% мощности атомной бомбы, разрушившей Хиросиму в 1945 году.

11 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб и весь кабинет министров ушли в отставку на фоне масштабных антиправительственных демонстраций.