Нормализация отношений с арабским миром: в Израиле ожидают прорыва "в ближайшие недели или месяцы"

Об этом он рассказал в интервью Al Arabiya.
Отвечая на вопрос о том, ведет ли Израиль переговоры с другими арабскими странами о нормализации отношений, Дремер дал прогноз, что о новых договоренностях будет объявлено "в ближайшие недели или месяцы".
"Есть несколько стран, где есть возможности для достижения мира... и мы надеемся, что очень, очень, скоро увидим еще один прорыв - в ближайшие недели или месяцы", - сказал Дремер.
Как известно, президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации двусторонних отношений.
Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Впрочем сделка вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.
Всемирный совет мусульманских общин (ВСМО) выразил поддержку ОАЭ после заключения соглашения с Израилем о нормализации отношений.
В свою очередь глава Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил в субботу, что период всеобъемлющих и нормальных арабо-израильских мирных отношений может быть достигнут только тогда, когда палестинский народ обретет свободу и независимость