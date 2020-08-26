Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко о повышении "минималки": Мы должны сделать шаг навстречу людям
Марченко о повышении "минималки": Мы должны сделать шаг навстречу людям
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

Пандемия: в Израиле подняли цены на страховку для туристов

Пандемия: в Израиле подняли цены на страховку для туристов
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф
Израильские страховые компании подняли свои страховые тарифы для туристов, объясняя подорожание тем, что теперь их страховки покрывают большее количество рисков. Об этом сообщает Themarker.

В сложившейся ситуации страховые компании избирают различные маркетинговые тактики.

AIG страхует поездки только в "зеленые" страны. "Паспорткард" за дополнительную плату оформляет полисы и в "красные" страны, такие, как Аргентина, Боливия, Молдова и Панама. Поездки в "черные страны" - США, Бразилию, Украину - "Паспорткард" не страхует.

Страховые компании сами производят разделение стран "по цветам" - в соответствии с уровнем заболеваемости в них.

Срок действия страховки

В отличие от практики прошлых лет, приобрести страховые полисы сейчас можно за относительно короткий срок до вылета. В компании "Клаль битуах" этот срок составляет 10 дней, в "Харэль" и в "Паспорткард" - 30 дней, в AIG - 45 дней. Некоторые компании продолжают продавать страховые полисы старого образца, покрывающие расходы на госпитализацию в случае любого инцидента, в том числе, заболевания коронавирусом. Однако эти варианты страховки не рассчитаны на новую ситуацию - например, компенсацию расходов в случае необходимости отложить полет вследствие карантина или пребывания в самоизоляции. Компания "Харэль" продает одновременно и старые, и новые страховые полисы, при этом старые существенно дешевле новых.

СМИ: в Польше могут запретить полеты из Украины

Как подорожала страховка

До сих пор страховка на зарубежные поездки стоила от 1 до 3 долларов в день. Единственная компания, сохранившая цены в этом диапазоне - "Клаль битуах". Стоимость страховки для клиентов в возрасте 30 лет составляет 2,4 доллара в день, для 50-летних клиентов - 2,6 доллара, для 60-летних - 8,8 доллара и для 70-летних - 15,6 доллара в день, и это при условии, что они абсолютно здоровы.

Президент Чехии сломал руку: подробности

В AIG тарифы для молодых клиентов значительно выше, но обладатели кредитных карт "Исракарт", MAX, American Express могут рассчитывать на бесплатную страховку. 30-летним клиентам, не имеющим права на подобную льготу, страховка в AIG обойдется в 6,6 доллара в день. Столько же придется заплатить за нее и 50-летним.

Стоимость страхового полиса для 60-летних клиентов составляет 13,2 доллара в день, для 70-летних - 10,7 доллара. Тарифы компании "Харэль" предусматривают компенсацию в случае отмены полета. 30-летним клиентам страховка обойдется в 6,2 доллара в день, 50-летним - в 6,5 доллара, пара 60-летних клиентов должна будет заплатить 13,8 доллара в день, 70-летний - 9,1 доллара. "Харэль" продолжает оформлять страховки всем желающим в возрасте до 95-ти лет.

Байден: Я проясню Кремлю, что они должны закончить оккупацию Украины

Изменились тарифы и на страховку поездки в организованные туры. 30-летнему клиенту, отправляющемуся в путешествие в составе группы, полис будет стоить 6,9 доллара в день, 50-летнему - 10,9 доллара, 60-летнему - 15,8 доллара в день. Эти тарифы действительны в отношении "зеленых" стран. Страховка поездки в "красную" страну ударит по карману - она стоит дороже на 10 долларов в день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Туризм, Страховка, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов
04 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
05 "Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам
В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам
Эпидемия: в США ИФА-тестирование на коронавирус проводят бесплатно
Эпидемия: в США ИФА-тест на COVID-19 проводят бесплатно
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
&quot;Я выздоровел&quot;: Антонио Бандерас поборол Covid-19
"Я выздоровел": Антонио Бандерас поборол Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь