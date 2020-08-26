Пандемия: в Израиле подняли цены на страховку для туристов

Израильские страховые компании подняли свои страховые тарифы для туристов, объясняя подорожание тем, что теперь их страховки покрывают большее количество рисков. Об этом сообщает Themarker.

В сложившейся ситуации страховые компании избирают различные маркетинговые тактики.

AIG страхует поездки только в "зеленые" страны. "Паспорткард" за дополнительную плату оформляет полисы и в "красные" страны, такие, как Аргентина, Боливия, Молдова и Панама. Поездки в "черные страны" - США, Бразилию, Украину - "Паспорткард" не страхует.

Страховые компании сами производят разделение стран "по цветам" - в соответствии с уровнем заболеваемости в них.

Срок действия страховки

В отличие от практики прошлых лет, приобрести страховые полисы сейчас можно за относительно короткий срок до вылета. В компании "Клаль битуах" этот срок составляет 10 дней, в "Харэль" и в "Паспорткард" - 30 дней, в AIG - 45 дней. Некоторые компании продолжают продавать страховые полисы старого образца, покрывающие расходы на госпитализацию в случае любого инцидента, в том числе, заболевания коронавирусом. Однако эти варианты страховки не рассчитаны на новую ситуацию - например, компенсацию расходов в случае необходимости отложить полет вследствие карантина или пребывания в самоизоляции. Компания "Харэль" продает одновременно и старые, и новые страховые полисы, при этом старые существенно дешевле новых.

Как подорожала страховка

До сих пор страховка на зарубежные поездки стоила от 1 до 3 долларов в день. Единственная компания, сохранившая цены в этом диапазоне - "Клаль битуах". Стоимость страховки для клиентов в возрасте 30 лет составляет 2,4 доллара в день, для 50-летних клиентов - 2,6 доллара, для 60-летних - 8,8 доллара и для 70-летних - 15,6 доллара в день, и это при условии, что они абсолютно здоровы.

В AIG тарифы для молодых клиентов значительно выше, но обладатели кредитных карт "Исракарт", MAX, American Express могут рассчитывать на бесплатную страховку. 30-летним клиентам, не имеющим права на подобную льготу, страховка в AIG обойдется в 6,6 доллара в день. Столько же придется заплатить за нее и 50-летним.

Стоимость страхового полиса для 60-летних клиентов составляет 13,2 доллара в день, для 70-летних - 10,7 доллара. Тарифы компании "Харэль" предусматривают компенсацию в случае отмены полета. 30-летним клиентам страховка обойдется в 6,2 доллара в день, 50-летним - в 6,5 доллара, пара 60-летних клиентов должна будет заплатить 13,8 доллара в день, 70-летний - 9,1 доллара. "Харэль" продолжает оформлять страховки всем желающим в возрасте до 95-ти лет.

Изменились тарифы и на страховку поездки в организованные туры. 30-летнему клиенту, отправляющемуся в путешествие в составе группы, полис будет стоить 6,9 доллара в день, 50-летнему - 10,9 доллара, 60-летнему - 15,8 доллара в день. Эти тарифы действительны в отношении "зеленых" стран. Страховка поездки в "красную" страну ударит по карману - она стоит дороже на 10 долларов в день.