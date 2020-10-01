Журналисты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе: их авто иссечено осколками (фото, видео)

Журналисты французского издания Le Monde и Agence France-Presse (AFP) попали под обстрел в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил глава центра информации и общественных связей правительства Армении Ованнес Мовсисян - проинфорировали в rfi.fr.

По предварителной информации журналисты пострадали при обстреле города Мартуни.

Журналисты пострадали при обстреле города Мартуни.

В МИДе Армени заявили о том, что их доставили в больницу.

Urgent: 2 reporters (citizens of #France) from @lemondefr got injured in #Martuni region of #Artsakh from #Azerbaijani bombardment. They are being transported to the hospital. — MFA of Armenia (@MFAofArmenia) October 1, 2020

Добавим, что под обстрелом в также Мартуни оказался и замглавного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Сообщается, что он не пострадал и находится в бомбоубежище.

Также под огонь ВС Азербайджана попали сотрудники AFP.

Военные открыли огонь по автомобилю, который вез журналистов Agence France-Presse, котрые выполняли журналистскую миссию в Арцахе.

Появились фото автомобиля журналистов после обстрела:

В сети также появилось видео машини журналистов, попавших под острел в Мартуни:

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