Журналисты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе: их авто иссечено осколками (фото, видео)

Об этом сообщил глава центра информации и общественных связей правительства Армении Ованнес Мовсисян - проинфорировали в rfi.fr.

По предварителной информации журналисты пострадали при обстреле города Мартуни.

В МИДе Армени заявили о том, что их доставили в больницу.

Urgent: 2 reporters (citizens of #France) from @lemondefr got injured in #Martuni region of #Artsakh from #Azerbaijani bombardment. They are being transported to the hospital.

