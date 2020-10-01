Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города
Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города
С "ковидного фонда" Зеленского не закупили ни одного аппарата ИВЛ
С "ковидного фонда" Зеленского не закупили ни одного аппарата ИВЛ
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Матч Кубка Украины отменен из-за коронавируса
Матч Кубка Украины отменен из-за коронавируса

Журналисты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе: их авто иссечено осколками (фото, видео)

Журналисты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе: их авто иссечено осколками (фото, видео)
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Журналисты французского издания Le Monde и Agence France-Presse (AFP) попали под обстрел в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил глава центра информации и общественных связей правительства Армении Ованнес Мовсисян - проинфорировали в rfi.fr.

По предварителной информации журналисты пострадали при обстреле города Мартуни.

Журналисты пострадали при обстреле города Мартуни.

В МИДе Армени заявили о том, что их доставили в больницу.

Добавим, что под обстрелом в также Мартуни оказался и замглавного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Сообщается, что он не пострадал и находится в бомбоубежище. 

Также под огонь ВС Азербайджана попали сотрудники AFP.

Военные открыли огонь по автомобилю, который вез журналистов Agence France-Presse, котрые выполняли журналистскую миссию в Арцахе.

Появились фото автомобиля журналистов после обстрела:

обстрел журналистов

В сети также появилось видео машини журналистов, попавших под острел в Мартуни:

В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Журналисты, Нагорный Карабах, Обстрел.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
04 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
05 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика
Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика
Добкин признался, что встречался с сотрудниками спецслужб РФ и объяснил, почему не остался в России в 2014 году
Добкин признался, что встречался с сотрудниками спецслужб РФ и объяснил, почему не остался в России в 2014 году
Главные кинопремьеры этой недели: &quot;Проклятие Роуз&quot;, &quot;2067&quot;, &quot;Семейка Бигфутов&quot;, &quot;Клаустрофобы: Новый уровень&quot;, &quot;Авангард&quot;
Главные кинопремьеры этой недели: "Проклятие Роуз", "2067", "Семейка Бигфутов", "Клаустрофобы: Новый уровень", "Авангард"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь