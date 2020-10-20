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Азербайджан взял под контроль 78 населенных пунктов в Карабахе: появилась карта

Азербайджан взял под контроль 78 населенных пунктов в Карабахе: появилась карта
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Агентство "Анадолу"
С момента начала боевых действий в зоне карабахского конфликта азербайджанская сторона регулярно сообщает о захвате новых населенных пунктов. В числе материальных трофеев также БМА и танки армянской армии.

На 20 октября Азербайджан взял под свой контроль 78 населенных пунктов и стратегических высот в Нагорном Карабахе. В Баку их называют освобожденными от армянской оккупации территориями. Таких успехов азербайджанской армии помогло достичь использование беспилотных летательных аппаратов, которые, по сути, играют ключевое значение на поле боя. Турецкое агентство "Анадолу" разместило свежую карту карабахской зоны, на которой видна расстановка сил. 

- Армения пока не поздно должна объявить о выходе из наших территорий, только тогда мы остановим боевые действия, - процитировал сегодня президента Азербайджана Ильхама Алиева телеграмм-канал «Новости Азербайджана и Карабаха».

Этот же источник сообщает, что 39 танков азербайджанцы забрали у противника и используют против него, также уничтожены четыре зенитно-ракетных комплекса, 70 систем ПВО, два штурмовика СУ-25. В целом потери армянской стороны внушительны, в Ереване признали гибель 729 военнослужащих, начиная с 27 сентября. 

Утром 20 октября Минобороны Армении распространило информацию о том, что подразделения ПВО сбили пять беспилотников противника. В свою очередь Азербайджан вывел из строя сегодня ночью два танка, гаубицу-пушку и другую технику противника

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Танки.

Автор:

Телеграф
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