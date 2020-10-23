Пашинян выступил за ввод миротворцев Путина в Нагорный Карабах

Глава армянского правительства Никол Пашинян не против появления в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Он считает, что это должно помочь стабилизировать регион.

На этом премьер-министр Армении сделал акцент в интервью Интерфаксу.

Никол Пашинян заметил, что вряд ли представления Армении по составу миротворцев в карабахском регионе совпадут с позицией Азербайджана. И это, значит, что сторонами придется искать компромисс.

"Компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - отметил глава правительства Армении.

Никол Пашинян также отметил, что российский президент пообещал, что его Россия "будет верна своим обязательствам в сфере безопасности в отношениях с Арменией". Ранее руководство Турции заявляло о том, что недовольно тем, что Россия не урегулировала конфликт в Нагорном Карабахе, и настаивает на участии в переговорном процессе.

23 октября Армения заявила, что несколько городов в Нагорном Карабахе подверглись ночью обстрелам с азербайджанской стороны.