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Пашинян выступил за ввод миротворцев Путина в Нагорный Карабах

Пашинян выступил за ввод миротворцев Путина в Нагорный Карабах
13:44 Сегодня Телеграф

Глава армянского правительства Никол Пашинян не против появления в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Он считает, что это должно помочь стабилизировать регион.

На этом премьер-министр Армении сделал акцент в  интервью Интерфаксу.

Никол Пашинян заметил, что вряд ли представления Армении по составу миротворцев в карабахском регионе совпадут с позицией Азербайджана. И это, значит, что сторонами придется искать компромисс.

"Компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - отметил глава правительства Армении.

Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)

Никол Пашинян также отметил, что российский президент пообещал, что его Россия "будет верна своим обязательствам в сфере безопасности в отношениях с Арменией". Ранее руководство Турции заявляло о том, что недовольно тем, что Россия не урегулировала конфликт в Нагорном Карабахе, и настаивает на участии в переговорном процессе. 

23 октября Армения заявила, что несколько городов в Нагорном Карабахе подверглись ночью обстрелам с азербайджанской стороны. 

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Миротворцы, Карабах, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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