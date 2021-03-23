В Сирии горячо, гибнут мирные жители: почему напряжение растет и причем здесь Россия с Турцией

Турция впервые за 17 месяцев жестко взялась за Сирию: совершила авианалет на позиции "Демократических сил Сирии" (SDF) в курдском регионе на севере Сирии. А 21 марта российская авиация бомбила газовый объект, цементный завод и несколько городов на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы, убив семь мирных жителей. Что происходит и почему – объяснил в комментарии "Телеграфу" эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Напряжение на линии разграничения между курдскими отрядами и протурецкими силами сохраняется с самого момента подписания перемирия в марте 2020 года. В конце декабря прошлого года здесь участились взаимные обстрелы, а весь январь и февраль стороны время от времени били друг по другу из артиллерии и миномётов, в особенности у города Айн-Исса, где Турция нанесла авиаудар", – поясняет Илия Куса.

По его словам, воздушные бомбардировки стали ответом Анкары на эскалацию боевых действий, а также сигналом Москве о том, что турки недовольны статусом-кво, так как считают город Айн-Исса частью своей буферной зоны, которую они захватили в ходе операции "Источник мира" в 2019-2020 годах.

"Россия и Иран не хотят дальнейшего продвижения Турции и не считают Айн-Иссу частью их буферного пояса безопасности, так как он находится дальше 32 км, которые Анкара обозначила как свою зону влияния", – подчеркивает Илия Куса.

Какие вопросы решаются на территории Сирии другими странами, "Телеграфу" рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.