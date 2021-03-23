Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Украине стремительно растут цены на продукты: что будет дальше? (Инфографика)
В Украине стремительно растут цены на продукты: что будет дальше? (Инфографика)
Почему он не звонит?! Когда и чего ждать от первого разговора Зеленского с Байденом
Почему он не звонит?! Когда и чего ждать от первого разговора Зеленского с Байденом
Украинец умер от коронавируса на курорте в Египте: что делать, если заболел за границей
Украинец умер от коронавируса на курорте в Египте: что делать, если заболел за границей
В Украину вернулись снег и похолодание: синоптики подсказали, когда наконец потеплеет
В Украину вернулись снег и похолодание: синоптики подсказали, когда наконец потеплеет

В Сирии горячо, гибнут мирные жители: почему напряжение растет и причем здесь Россия с Турцией

В Сирии горячо, гибнут мирные жители: почему напряжение растет и причем здесь Россия с Турцией
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф

Турция впервые за 17 месяцев жестко взялась за Сирию: совершила авианалет на позиции "Демократических сил Сирии" (SDF) в курдском регионе на севере Сирии. А 21 марта российская авиация бомбила газовый объект, цементный завод и несколько городов на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы, убив семь мирных жителей. Что происходит и почему – объяснил в комментарии "Телеграфу" эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Напряжение на линии разграничения между курдскими отрядами и протурецкими силами сохраняется с самого момента подписания перемирия в марте 2020 года. В конце декабря прошлого года здесь участились взаимные обстрелы, а весь январь и февраль стороны время от времени били друг по другу из артиллерии и миномётов, в особенности у города Айн-Исса, где Турция нанесла авиаудар", – поясняет Илия Куса.

По его словам, воздушные бомбардировки стали ответом Анкары на эскалацию боевых действий, а также сигналом Москве о том, что турки недовольны статусом-кво, так как считают город Айн-Исса частью своей буферной зоны, которую они захватили в ходе операции "Источник мира" в 2019-2020 годах.

"Россия и Иран не хотят дальнейшего продвижения Турции и не считают Айн-Иссу частью их буферного пояса безопасности, так как он находится дальше 32 км, которые Анкара обозначила как свою зону влияния", – подчеркивает Илия Куса.

Какие вопросы решаются на территории Сирии другими странами, "Телеграфу" рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 179

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
02 "В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
03 Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео
04 Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
05 В сети заговорили о расколе в партии "Голос": что об этом известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро пошли в &quot;минус&quot;: курс валют в Украине на 23 марта
Доллар и евро пошли в "минус": курс валют в Украине на 23 марта
&quot;Президентский люкс&quot;: в сети показали, как живет Коля Лукашенко (фото)
"Президентский люкс": в сети показали, как живет Коля Лукашенко (фото)
Смертность от коронавируса побила рекорд с начала пандемии в Украине
Смертность от коронавируса побила рекорд с начала пандемии в Украине
Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь