Виновникам придется несладко: названа причина столкновения поездов в Египте, где погибли десятки людей

Причиной столкновения двух поездов в Египте стал поступок неизвестных: был активирован экстренный тормоз впереди идущего поезда, после чего поезд идущий позади, влетел в него на полной скорости.

Такой версией инцидента 27 марта, поделились в управлении ЖД Египта.

Сам происшествие случилось на юге страны, в 365 километрах от Каира.

Поезд курсировал от южного города Луксора к средиземноморскому порту Александрии, в то же время другой от Каира двигался в сторону города Асуан, что на юге страны.

Из-за столкновения и падения вагонов поезда пострадали 165 человек, а 32 граждан погибли.

В свою очередь, президент страны Абдул Фаттах ас-Сиси пообещал, что обязательно сурово накажет виновников.

Напомним, что 23 марта Суэцкий канал блокировал контейнеровоз, внезапно севший на мель.