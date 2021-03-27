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Виновникам придется несладко: названа причина столкновения поездов в Египте, где погибли десятки людей

Виновникам придется несладко: названа причина столкновения поездов в Египте, где погибли десятки людей
11:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Причиной столкновения двух поездов в Египте стал поступок неизвестных: был активирован экстренный тормоз впереди идущего поезда, после чего поезд идущий позади, влетел в него на полной скорости.

Такой версией инцидента 27 марта, поделились в управлении ЖД Египта.

Сам происшествие случилось на юге страны, в 365 километрах от Каира.

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Поезд курсировал от южного города Луксора к средиземноморскому порту Александрии, в то же время другой от Каира двигался в сторону города Асуан, что на юге страны. 

Из-за столкновения и падения вагонов поезда пострадали 165 человек, а 32 граждан погибли.

В свою очередь, президент страны Абдул Фаттах ас-Сиси пообещал, что обязательно сурово накажет виновников. 

Напомним, что 23 марта Суэцкий канал блокировал контейнеровоз, внезапно севший на мель.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Поезд, Сохаг, Египед.
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