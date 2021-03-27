Коллапс в Суэцком канале: к маленькому экскаватору пришла помощь, но есть и "план Б"

Официальные лица, отвечающие за эксплуатацию Суэцкого канала, сообщили о новых попытках снять с мели огромный контейнеровоз Ever Given, который 23 марта заблокировал движение по одной из крупнейших транспортных артерий мира.

Как сообщает BBC, к месту собираются направить 14 буксиров, которые попытаются сдвинуть судно с места, воспользовавшись приливом. Если попытка не удастся, то 28 марта к месту направят еще больше.

До вечера пятницы уже удалось снять около 20 тысяч тонн песка возле носовой части сухогруза.

Помимо того с целью облегчения судна было сброшено около 9 тысяч тонн балластной воды.

Если затея с буксирами не удастся, то, вероятно, придется перегрузить часть контейнеров на другие суда, чтобы сделать "Ever Given" еще легче. Однако, по предварительным подсчетам, для этого потребуется транспортировка к месту специального оборудования, в частности, крана высотой более 60 метров.

Даже если нужное оборудование прибудет к месту, перегрузка грузов может занять недели.

Через Суэцкий канал является самым быстрым морским путем из Европы в Азию. Через него проходит около 12% всей мировой торговли. Суда двигающиеся по альтернативному маршруту, пролегающем в обход Африки, будут двигаться в среднем на две недели дольше.

Из-за образовавшегося затора мировая экономика, согласно данным Lloyd's List, ежедневно теряет 9,6 миллиардов долларов (более 268 млрд гривен).