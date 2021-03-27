Попытка разблокирования Суэцкого канала дала первые результаты (видео)

Попытки сдвинуть контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение судов в Суэцком канале, принесли первые результаты.

Как сообщает Reuters, благодаря приливу и усилиям буксиров удалось освободить "из плена" корму и руль, но все равно остается непонятным, когда "спасательная операция" будет завершена.

Представитель Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби заявил, что корма начала двигаться в сторону Суэца, но после 23 часов по местному времени (то же и по киевскому времени), прилив спал, а потому работы пришлось приостановить.

Он добавил, что надеется на то, что для освобождения судна не придется разгружать 18,3 тысячи контейнеров с борта сухогруза.

Согласно источникам издания, следующая попытка снять Ever Given с мели будет предпринята утром воскресенья.

Как сообщалось ранее, Управление канала привлекло к освобождению судна 14 буксиров, еще больше планируется привлечь в воскресенье. Если попытка не удастся, то для облегчения корабля придется его разгружать, что может затянуть процесс на недели.