Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)

Первая в Египте женщина-капитан 29-летняя Марва Эльселехдар была шокирована, когда узнала, что ее обвиняют в причастности к блокированию Суэцкого канала.

Об этом пишет BBC.

После того, как контейнеровоз Ever Given застрял в одной из крупнейших транспортных артерий мира, по интернету поползли слухи, что именно она в этом виновата.

Впрочем, сама Эльселехдар заявляет, что на момент блокирования канала, она была первым помощником капитана судна Aida IV, который находился в сотнях километров от Александрии. Судно, принадлежащее органам морской безопасности Египта, выполняет функции по обеспечению маяка в Красном море всем необходимым.

Слухи о ее причастности к транспортному коллапсу начали распространяться после того, как по сети полезли скриншоты фейковой новости, которую якобы опубликовал Arab News.

Настоящая новость была обнародована изданием 22 марта. В ней говорилось об успехах Эльселехдар, как первой женщины капитана в Египте. 28 марта издание даже обнародовало статью, в которой этот фейк из интернета был развенчан.

"Мне кажется, что выбрали меня, потому что я успешная женщина в этой сфере или потому, что я египтянка. Но я не уверена", - рассказала она.

Девушка рассказала, что всегда любила море и подала заявку на вступление в Арабскую академию наук, технологий и морского транспорта даже несмотря на то, что туда принимали только мужчин.

По ее словам, на каждом уроке ей приходилось сталкиваться с сексизмом.

"Люди в нашем обществе до сих пор не воспринимают женщин, длительно работающих в море вдали от своих родных. Но когда ты делаешь то, что любишь, не обязательно искать одобрения всех", - сказала она.

В следующем месяце она будет сдавать последний экзамен на получение полного звания капитана и надеется, что она сможет стать образцом для женщин в этой области.

Как сообщалось ранее, судно Ever Given перекрыло Суэцкий канал 23 марта. Его удалось снять с мели лишь 29 марта.

Для мировой экономики коллапс в Суэцком канале обходился почти в $10 млрд ежедневно.