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Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)

Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Первая в Египте женщина-капитан 29-летняя Марва Эльселехдар была шокирована, когда узнала, что ее обвиняют в причастности к  блокированию Суэцкого канала

Об этом пишет BBC

После того, как контейнеровоз Ever Given застрял в одной из крупнейших транспортных артерий мира, по интернету поползли слухи, что именно она в этом виновата. 

Впрочем, сама Эльселехдар заявляет, что на момент блокирования канала, она была первым помощником капитана судна Aida IV, который находился в сотнях километров от Александрии. Судно, принадлежащее органам морской безопасности Египта, выполняет функции по обеспечению маяка в Красном море всем необходимым.  

Слухи о ее причастности к транспортному коллапсу начали распространяться после того, как по сети полезли скриншоты фейковой новости, которую якобы опубликовал Arab News. 

Настоящая новость была обнародована изданием 22 марта. В ней говорилось об успехах  Эльселехдар, как первой женщины капитана в Египте. 28 марта издание даже обнародовало статью, в которой этот фейк из интернета был развенчан. 

"Мне кажется, что выбрали меня, потому что я успешная женщина в этой сфере или потому, что я египтянка. Но я не уверена", - рассказала она. 

Девушка рассказала, что всегда любила море и подала заявку на вступление в Арабскую академию наук, технологий и морского транспорта даже несмотря на то, что туда принимали только мужчин.

Марва Эльселехдар

По ее словам, на каждом уроке ей приходилось сталкиваться с сексизмом. 

"Люди в нашем обществе до сих пор не воспринимают женщин, длительно работающих в море вдали от своих родных. Но когда ты делаешь то, что любишь, не обязательно искать одобрения всех", - сказала она.

Marwa Elselehdar

В следующем месяце она будет сдавать последний экзамен на получение полного звания капитана и надеется, что она сможет стать образцом для женщин в этой области.

Марва Эльселехдар

Как сообщалось ранее, судно Ever Given перекрыло Суэцкий канал 23 марта. Его удалось снять с мели лишь 29 марта.

Для мировой экономики коллапс в Суэцком канале обходился почти в $10 млрд ежедневно.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,080

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Египет, Суэцкий канал, Ever Given, Марва Эльселехдар.
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