Блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given никак не дойдет до места назначения: что произошло в этот раз

Злосчастное судно Ever Given, которое 23 марта село на мель в Суэцком канале и тем самым полностью перекрыло движение по этой транспортной артерии, никак не может добраться до пункта назначения.

13 апреля стало известно, что его арестовали. Об этом сообщает Египетское издание Аль-Шорук.

Суд города Исмаилия, в котором находится главное управление канала, принял решение о том, что владельцы судна должны полностью возместить убытки. Размер претензий оценили в $900 миллионов (25,2 млрд гривен).

Средства пойдут на техническое обслуживание судна, возобновление движения по каналу, а также оплату штрафов.

В настоящее время судно находится в озере Тимсах, неподалеку от города Исмаилия.

Как сообщалось ранее, Ever Given сняли с мели лишь 29 марта.

Через Суэцкий канал осуществляется около 12% общего объема всей мировой торговли. Из-за простоя других кораблей ущерб мировой экономике оценивался в $10 млрд ежедневно.