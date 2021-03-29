СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности

Ситуация с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом "Ever Given", сдвинулась с мертвой точки: судно удалось снять с мели, однако пока неясно, когда можно будет возобновить движение по транспортной артерии.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию электронном письме поставщика морских услуг Inchcape Shipping Services.

"Ever Given был успешно снят с мели примерно в 4:30 утра по местному времени в Египте (5:30 по Киеву – ред.), и в настоящее время судно находится под охраной", - говорится в сообщении.

Этого удалось достичь после очередной попытки снять судно с мели при участии 10 буксиров и извлечения 27тыс. м куб. песка с помощью земснарядов и экскаваторов.

"Пока остается неразрешенным важный вопрос, когда возобновится движение по каналу. У корабля поврежден корпус, и неясно, как скоро он сможет расчистить путь для других судов", - говорится в заметке.

400-метровый японский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл южную часть Суэцкого канала 23 марта.

Каждый день через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Таким образом, коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно.

Уже через день, 25 марта, ЧП привело к росту цен на нефть ввиду невозможности прохода танкеров с миллионами баррелей нефти через канал.

Помимо этого затор грозит вызвать дефицит кофе на европейском рынке.

Все попытки снять судно, упершееся носом и кормой в противоположные берега канала, с мели до этого либо полностью проваливались, либо давали частичный результат.

28 марта ввиду безрезультатности попыток снять судно с мели президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал указание подготовиться к облегчению груза контейнеровоза.

Владелец компании Evergreen Marine , которой принадлежит корабль, Шой Кисен Кайша уже попросил прощения у мировой общественности, осознавая какие убытки принес мировой торговле нанесла ситуация с его судном.