Скачать
Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Когда я после 10 дней в ковидной реанимации впервые взяла авторучку, то поняла, что не умею... писать"
"Когда я после 10 дней в ковидной реанимации впервые взяла авторучку, то поняла, что не умею... писать"
Главные события недели: коллапс в Суэцком канале, в Украину привезли китайскую вакцину, бой под Шумами
Главные события недели: коллапс в Суэцком канале, в Украину привезли китайскую вакцину, бой под Шумами
В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
Сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за детской ошибки защитника (видео)
Сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за детской ошибки защитника (видео)

СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности

СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности
Обновлено 08:07 Сегодня Телеграф

Ситуация с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом "Ever Given", сдвинулась с мертвой точки: судно удалось снять с мели, однако пока неясно, когда можно будет возобновить движение по транспортной артерии.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию электронном письме поставщика морских услуг Inchcape Shipping Services.

"Ever Given был успешно снят с мели примерно в 4:30 утра по местному времени в Египте (5:30 по Киеву – ред.), и в настоящее время судно находится под охраной", - говорится в сообщении.

Этого удалось достичь после очередной попытки снять судно с мели при участии 10 буксиров и извлечения 27тыс. м куб. песка с помощью земснарядов и экскаваторов.

"Пока остается неразрешенным важный вопрос, когда возобновится движение по каналу. У корабля поврежден корпус, и неясно, как скоро он сможет расчистить путь для других судов", - говорится в заметке.

400-метровый японский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл южную часть Суэцкого канала 23 марта.

Каждый день через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Таким образом, коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно.

Уже через день, 25 марта, ЧП привело к росту цен на нефть ввиду невозможности прохода танкеров с миллионами баррелей нефти через канал.

Помимо этого затор грозит вызвать дефицит кофе на европейском рынке.

Все попытки снять судно, упершееся носом и кормой в противоположные берега канала, с мели до этого либо полностью проваливались, либо давали частичный результат.

28 марта ввиду безрезультатности попыток снять судно с мели президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал указание подготовиться к облегчению груза контейнеровоза.

Владелец компании Evergreen Marine , которой принадлежит корабль, Шой Кисен Кайша уже попросил прощения у мировой общественности, осознавая какие убытки принес мировой торговле нанесла ситуация с его судном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Египет, Суэцкий канал, Мел, Контейнеровоз, Ever Given.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
02 Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)
03 Похитили из дома и зарезали: на Киевщине нашли убитым ветерана АТО
04 В небе над Ираном наблюдают Луну Червя: что это такое (видео)
05 Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места
Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места
Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной &quot;Изоляция&quot; (фото)
Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности
СМИ сообщили о большом прорыве в операции по разблокировке Суэцкого канала: подробности
Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком
Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь