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Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
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Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала

Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
12:55 Сегодня Телеграф

Блокировка Суэцкого канала судном Ever Given может привести не только к скачку мировых цен на нефть. Затор грозит вызвать дефицит кофе на европейском рынке.

Под угрозой оказались поставка кофейных зерен робуста в Европу. Этот товар импортируют из Восточной Африки и Азии через Суэцкий канал. Производители уже испытывают трудности с получением достаточного количества кофе из Вьетнама, который является крупнейшим производителем робуста в Азии. Пишет финское издание hs.fi.

Если операция по извлечению контейнеровоза Ever Given, который во вторник, 23 марта, сел на мель, продлится еще две-три недели, это может к истощению запасов кофе у ряда европейских поставщиков продукции.

Стало известно, сколько нефти и нефтепродуктов заблокировано в Суэцком канале

Помимо доставки кофе, в пробке застряли судна, перевозящие свинину, тунец, ананасы и другие продукты. Условия их содержания позволяют считать, что они смогут сохранить качество.

Отметим, по мнению главного экономиста Центрального союза деловой жизни Финляндии Пенны Уррилы, затор в Суэцком канале не в состоянии отразиться на развитии мирового ВВП, даже если сбой продлится несколько недель.

Напомним, контейнеровоз Ever Givene уже превратился в интернет-мем.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Кофе, Дефицит, Суэцкий канал, Затор, Ever Given.
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