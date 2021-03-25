Владелец застрявшего в Суэцком канале судна столкнулся с новыми трудностями

Растет количество кораблей, заблокированных в районе Суэцкого канала в Египте, в результате крушения судна Ever Given, произошедшего во вторник, 23 марта. Владелец корабля уже принес извинения за вред, нанесенный мировой торговле.

Инженеры морской пехоты и спасатели в четверг, 25 марта, так и не смогли вытащить судно. В Управлении Суэцкого канала (SCA) сообщили, что восемь буксиров работали для перемещения корабля, пишет reuters.

"Мы не можем исключить, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации", - заявил генеральный директор голландской компании Boskalis, которая пытается вытащить корабль, Петер Бердовски.

За время простоя в районе крушения скопилось 206 крупных контейнеровозов, танкеров, перевозящих нефть и газ, и балкеров, перевозящих зерно. За последние годы это одна из самых крупным мировых транспортных пробок.

Владелец компании Evergreen Marine , которой принадлежит корабль, Шой Кисен Кайша принес извинения за нарушение системы мировой торговли.

Теперь, даже если корабль успеют быстро снять с мели, его владелец и страховщики получат иски на миллионы долларов за задержки и дополнительные расходы, понесенные другими компаниями, пишет BBC. Если же блокировка не будет устранена в ближайшие дни, многим кораблям придется изменить маршрут вокруг Африки, что добавит примерно неделю к путешествию.

Отметим, что катастрофа судна уже повысила мировые цены на нефть.