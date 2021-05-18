В Израиле подсчитали, во сколько обходится противостояние ХАМАСу

За восемь дней нового противостояния между Израилем и ХАМАСом казна первого похудела на сумму ущерба во время операции "Нерушимая скала", которая длилась 50 дней и составила миллиард шекелей.

Об этом сообщается во вторник, 18 мая.

По данным на вечер 16 мая, в Израиле местные жители подали 4000 исков по возмещению ущерба по разрушенным домам, квартирам, мебели и другим предметам. Причинен значительный ущерб предприятиям и запасам товаров на складах и в магазинах. От обстрелов пострадали сельскохозяйственные угодья вблизи Газы - из-за пожаров и перемещения войск.

Другой причиной ущерба стали массовые беспорядки в городах со смешанным населением по всей стране, однако его объем ниже, чем у ущерба, причиненного обстрелами.

Как сообщал "Телеграф", противостояние израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС", начавшееся вечером в понедельник, 10 мая, не прекращается до сих пор. Только за понедельник, 10 мая, из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, большинство из них приземлилось на открытой местности или было перехвачено израильской системой ПРО "Железный купол". Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

11 мая для того, чтобы пробить "брешь" в "Железном Куполе" "ХАМАС" выпустил по Ашкелону (израильский город в 70 км от Иерусалима, - Авт.) 135 ракет за 5 минут.

12 мая в результате израильского удара по Сектору Газа ранее под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук". В ответ ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю.

13 мая в результате эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке погибли не менее 90 человек, среди них есть дети.

14 мая воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после полуночи начали военную операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

Также Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы в субботу, 15 мая, в результате которого было разрушено офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

В Восточном Иерусалиме в воскресенье, 16 мая, террорист на автомобиле совершил наезд на группу полицейских, в результате чего шестеро правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

В понедельник, 17 мая, военные Израиля вновь обстреляли сектор Газы, число жертв ракетных ударов выросло до 192.