"Спасибо Украине!" После перемирия украинцы начали покидать сектор Газа (видео)

Сектор Газа во вторник, 25 мая, вечером покинула группа граждан Украины, пожелавших выехать из зоны конфликта.

Об этом сообщил в ночь на среду в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Украинские граждане сегодня покинули Сектор Газа, и в эти минуты мы с нашей съемочной группой направляемся на Ближний Восток, чтобы вернуть домой своих", - написал он в 1:44 среды.

Журналист не сообщил каких-либо подробностей о том, сколько граждан Украины покидают сектор Газа, однако опубликовал видео, на котором видны два готовящихся к отправке автобуса.

Как сообщалось, 21 мая в МИД Украины сообщали, что всего покинуть сектор Газа изъявили желание около 140 граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Израиль и Палестина заключили перемирие.