Крушение самолета МАУ в Иране: родственников жертв запугивали

Власти Ирана преследовали и запугивали родственников жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого близ Тегерана 8 января 2020 года.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации "Human Rights Watch", опубликованном 27 мая.

"С октября 2020 года по январь 2021 года Human Rights Watch поговорила с 31 членом семей жертв и людьми, непосредственно осведомленными об обращении властей с семьями. Они заявили, что службы безопасности Ирана произвольно задерживали, вызывали, жестоко допрашивали, пытали и иным образом жестоко обращались с членами семей жертв", - говорится в отчете.

Правозащитники также отмечают, что родственникам также не вернули имущество жертв и препятствовали похоронам и поминальным собраниям, "явно пытаясь свести к минимуму усилия по привлечению к ответственности".

Так, по меньшей мере 16 человек заявили, что спецслужбы Ирана угрозами принуждали их не участвовать в интервью иностранным СМИ, преследовали или вызывали на допросы их родственников или друзей, которые посещали мемориалы, и снимали на видео участников этих мероприятий. В некоторых случаях силы безопасности допрашивали или задерживали членов семьи на несколько часов.

По крайней мере в одном случае власти пытали человека, находившегося под стражей.

В другом случае сотрудники в штатском попросили встретиться с членом семьи, который высказался против поведения властей в общественном месте и пригрозили этому человеку судебным преследованием.

Минимум в трех случаях власти угрожали членам семьи "последствиями", если они не удалят в социальных сетях сообщения, критикующие неподотчетность правительства.

Некоторые из опрошенных заявили, что власти вернули важные документы потерпевшим, но не вернули никаких ценностей, таких как ювелирные изделия и электронные устройства.

"Стражи исламской революции (КСИР – ред.) убили 176 человек, не понеся ни малейшей ответственности, и теперь жестокие службы безопасности Ирана жестоко обращаются с членами семей жертв, чтобы подавить любую надежду на справедливость", - сказал заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Майкл Пейдж.

"Вместо того, чтобы пытаться вернуть доверие людей через прозрачное расследование и возмещение ущерба семьям, власти снова заглушают усилия по привлечению к ответственности", - добавил он.

Как сообщалось, в мае 2021 года Верховный суд канадской провинции Онтарио признал, что катастрофа МАУ в январе 2020 года возле Тегерена не была случайной, а являлась преднамеренным террористическим актом.

Вместе с тем, Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших по решению канадского суда.