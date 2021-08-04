На крупнейшей свалке шин в мире вспыхнул масштабный пожар: дым видно из космоса (фото, видео)

На крупнейшей свалке автомобильных шин в мире произошел масштабный пожар.

Как сообщает Yahoo News Australia, видео, предположительно, было заснято в городке Сулайбия в Кувейте.

Видео выложили в сеть местные жители и оно уже успело набрать более 2,6 миллионов просмотров.

Свалка в Сулайбии занимает площадь около 600 тысяч квадратных метров и на нее свозятся шины не только с Кувейта, но и с других стран мира, которые не могут позволить себе должную их утилизацию или переработку.

Нынешний пожар оказался настолько мощным, что густой черный дым можно было увидеть из космоса.

При этом сам городок известен своими самыми высокими температурами воздуха во всей Азии, а потому пожары здесь случаются относительно часто.

Отмечается, что в прошлом году там тоже вспыхивал масштабный пожар, вследствие которого сгорело около миллиона шин на площади около 25 тысяч квадратных метров.

Как сообщалось ранее, с масштабными пожарами накануне столкнулась Турция. Огнем объята почти вся южная часть страны, из-за чего пострадали около 850 человек, а число погибших возросло до 8.

Ответственность за это взяла на себя террористическая организация "Дети огня".

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула рассказал "Телеграфу" о том, каких шагов теперь стоит ожидать от правительства Турции.