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В Эфиопии военные ошибочно убили 9 гражданских

Армия Эфиопии
02:26 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Военные по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции против повстанцев на территории Эфиопии.

В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили двенадцать в ходе операции против повстанцев.

Об этом сообщает News Africa.

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“Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев „Фронта освобождения оромо“ по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12”, — указано в сообщении.

Полковник и пятеро солдат были разоружены и арестованы в ожидании расследование инцидента.

Во всем городе отключено электричество. Местные жители бегут в Кению.

Как сообщалось ранее, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку. В рамках африканского турне 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию, где встретится с лидерами указанных стран.

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Новости мира, Африка, Жертвы, Кения, Мояле, Новости Африки, Эфиопия.
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