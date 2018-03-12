В Эфиопии военные ошибочно убили 9 гражданских

В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили двенадцать в ходе операции против повстанцев.

Об этом сообщает News Africa.

“Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев „Фронта освобождения оромо“ по ошибке убили девять мирных жителей и ранили 12”, — указано в сообщении.

Полковник и пятеро солдат были разоружены и арестованы в ожидании расследование инцидента.

Во всем городе отключено электричество. Местные жители бегут в Кению.

Как сообщалось ранее, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку. В рамках африканского турне 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию, где встретится с лидерами указанных стран.