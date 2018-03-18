Дипломаты США и Северной Кореи встретятся в Хельсинки

В Хельсинки состоится встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.

Об этом сообщает Yle.

"Заместитель главы МИД Северной Кореи уже находится на пути в Хельсинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра Чхве Кан Иль отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

Как известно, подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.