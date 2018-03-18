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Дипломаты США и Северной Кореи встретятся в Хельсинки
Новости мира: В столице Финляндии Хельсинки состоится встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.
В Хельсинки состоится встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.
Об этом сообщает Yle.
"Заместитель главы МИД Северной Кореи уже находится на пути в Хельсинки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель министра Чхве Кан Иль отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.
Как известно, подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.
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