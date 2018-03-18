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Дипломаты США и Северной Кореи встретятся в Хельсинки

США-Северная корея
19:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: zn.ua

Новости мира: В столице Финляндии Хельсинки состоится встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.

В Хельсинки состоится встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи.

Об этом сообщает Yle.

"Заместитель главы МИД Северной Кореи уже находится на пути в Хельсинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра Чхве Кан Иль отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

Как известно, подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе проходила в Стокгольме.

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Новости мира, Северная Корея, США, Хельсинки, Чхве Кан Иль.
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