Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие

В ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.

Об этом сообщает Рейтер.

Самолет упал в столице Южной Африки, пострадали по меньшей мере 20 человек. По крайней мере один пострадавший - в критическом состоянии.

ER24 разместил снимки с места катастрофы в своем Твиттере.

[UPDATE] - Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically. @ewnupdates @eNCA @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/Hnu239Y0Kv

— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.