Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие

В ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.

Об этом сообщает Рейтер.

Самолет упал в столице Южной Африки, пострадали по меньшей мере 20 человек. По крайней мере один пострадавший - в критическом состоянии.

ER24 разместил снимки с места катастрофы в своем Твиттере.

Как сообщалось ранее, Россия отвергла просьбу Польши провести исследования обломков разбившегося президентского Ту-154М, в частности, реконструкцию самолета.