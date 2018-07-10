Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Новости мира: В результате крушения пассажирского самолета пострадали по меньшей мере 20 человек, о жертвах не сообщается.
В ЮАР в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.
Об этом сообщает Рейтер.
Самолет упал в столице Южной Африки, пострадали по меньшей мере 20 человек. По крайней мере один пострадавший - в критическом состоянии.
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ER24 разместил снимки с места катастрофы в своем Твиттере.
[UPDATE] - Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically. @ewnupdates @eNCA @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/Hnu239Y0Kv
— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
[WONDERBOOM] - Aircraft crash leaves approximately 20 injured. https://t.co/L0Bo2UckhD @ewnupdates @eNCA @JacaNews @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves @KayaTraffic @ReutersAfrica pic.twitter.com/HVfv7X3Ale
— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
Как сообщалось ранее, Россия отвергла просьбу Польши провести исследования обломков разбившегося президентского Ту-154М, в частности, реконструкцию самолета.