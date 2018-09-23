Канада выделит почти $20 млн на помощь женщинам развивающихся стран

Правительство Канады выделит более 25 млн канадских долларов (19,4 млн долларов США) на программы помощи женщинам в развивающихся странах. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, которое было распространено в субботу по итогам завершившегося в Монреале первого саммита женщин-глав внешнеполитических ведомств, передает УНН.

В нем отмечается, что об этом на форуме объявила глава канадского МИД Христя Фриланд. В частности, указанные средства будут направлены на различные программы по расследованию преступлений сексуального характера в отношении женщин, а также "программы по расширению возможностей участия женщин в мирных процессах" и обеспечения им равных прав с мужчинами в развивающихся странах. О каких государствах идет речь, не сообщается.

Первый Саммит женщин-глав внешнеполитических ведомств проходил в Монреале 21-22 сентября. На нем присутствовали главы министерств иностранных дел из 15 государств, таких как Болгария, Гана, Канада, Норвегия, Панама, Швеция и Южная Африка, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Ведущими форума выступили Фриланд и Могерини. Все встречи саммита были закрыты для СМИ.