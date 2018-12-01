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Появились фото грустного Путина с саммита G20, мимо которого проходит Трамп

Появились фото грустного Путина с саммита G20, мимо которого проходит Трамп
13:29 Сегодня Телеграф

Новости мира: С полей саммита G-20 появились первые фото президента России Владимира Путина в момент, когда президент США Дональд Трамп проходил мимо и не поприветствовал его

В Буэнос-Айресе сегодня, 1 декабря,  проходит второй день саммита "Большой двадцатки" (G20). Это фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.

Кремль перед мероприятием сообщил о проведении встречи президентами РФ и США. Однако, после агрессии России против Украины в Керченском проливе президент США Дональд Трамп заявил об отмене договоренностей.

29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", ибо Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе.

"На основе того факта, что суда и моряки не были возвращены Украине из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я рассчитываю на содержательную встречу, как только ситуация будет урегулирована", - подчеркнул Трамп в Twitter.

Во время церемонии фотографирования на полях саммита G20 российский президент Владимир Путин поднялся на подиум раньше американского коллеги, но Трамп прошел мимо него. Позже, в зале первого пленарного заседания, Владимир Путин поздоровался с принцем Саудовской Аравии, но Трампа приветствовать не стал. 

В последствии, президент США Дональд Трамп все же заявил, что что в соответствующее время будет готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиными и добавил, что у него с ним очень хорошие отношения.

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Все по теме:

Владимир Путин, Фото, Разочарование, Буэнос-Айрес, Дональд Трамп, Саммит G20, Приветствие.
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