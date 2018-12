Появились фото грустного Путина с саммита G20, мимо которого проходит Трамп

В Буэнос-Айресе сегодня, 1 декабря, проходит второй день саммита "Большой двадцатки" (G20). Это фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.

Кремль перед мероприятием сообщил о проведении встречи президентами РФ и США. Однако, после агрессии России против Украины в Керченском проливе президент США Дональд Трамп заявил об отмене договоренностей.

29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", ибо Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе.

"На основе того факта, что суда и моряки не были возвращены Украине из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я рассчитываю на содержательную встречу, как только ситуация будет урегулирована", - подчеркнул Трамп в Twitter.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....

