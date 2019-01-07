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В Мексике семь человек погибли после стрельбы в баре

В Мексике семь человек погибли после стрельбы в баре
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Вследствие стрельбы в баре в мексиканском городе Плая-дель-Кармен погибли семь мужчин.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

"Вследствие стрельбы в баре в мексиканском прибрежном городе Плая-дель-Кармен погибли семь мужчин", - говорится в сообщении. Еще один мужчина получил ранения.

По словам работников правоохранительных органов, инцидент произошел еще в воскресенье в баре в бедном районе далеко от туристической зоны.

Сейчас полиция еще не успела установить нападавших.

Как сообщалось, 2 января руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики Алехандро Апарисио стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность.

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Мексика, Стрельба, Плая-дель-Кармен.
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