В Мексике семь человек погибли после стрельбы в баре

Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.
"Вследствие стрельбы в баре в мексиканском прибрежном городе Плая-дель-Кармен погибли семь мужчин", - говорится в сообщении. Еще один мужчина получил ранения.
По словам работников правоохранительных органов, инцидент произошел еще в воскресенье в баре в бедном районе далеко от туристической зоны.
Сейчас полиция еще не успела установить нападавших.
Как сообщалось, 2 января руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики Алехандро Апарисио стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность.