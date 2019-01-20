В результате атаки на губернатора провинции в Афганистане погибло 8 человек

Новости мира: Нападение на Автоколонну губернатора южной провинции Афганистана Логар в воскресенье утром привел к гибели не менее восьми работников сил безопасности.

В Афганистане произошло нападение на автоколонну губернатора южной провинции Логар, в результате которого погибли восемь членов сил безопасности Афганистана. Об этом сообщает Reuters .

"Нападение на Автоколонна губернатора южной провинции Афганистана Логар в воскресенье утром привел к гибели не менее восьми работников сил безопасности Афганистана, но сам губернатор остался невредимым", - заявили местные чиновники.

Полиция провинции сообщила, что напавший подорвал нашпигованній взрывчаткой автомобиль рядом с конвоем губернатора на шоссе между Логар и столицей Кабул.

Представители Талибана заявили, что группировка ответственна за взрыв, и что "большое количество" работников афганских спецслужб были убиты или ранены.

Как сообщалось ранее, в результате атак талибов на западе и севере Афганистана погиб 21 полицейский.