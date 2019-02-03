Лесные пожары продолжают распространяться на острове Тасмания

Новости мира: На австралийском острове Тасмания растет площадь пожаров.

Площадь лесных пожаров в австралийском островном штате Тасмания увеличилась до 187 тысяч гектаров, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пожарной службы Тасмании.

Также телеканал ABC сообщил, что на территории штата зарегистрировано 40 очагов пожара, 21 из них не локализованы.

Как сообщает телеканал, около 600 сотрудников продолжают бороться с пожаром на юго-востоке штата.

Ранее портал 9news сообщил, что более 400 жителей Тасмании эвакуированы из-за разгоревшихся на юго-востоке этого австралийского штата лесных пожаров.

Напомним, пожар в складских постройках на улице Красноткацкой возле станции метро "Лесная" в Киеве локализовали на площади 10500 квадратных метров.