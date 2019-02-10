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В Сирии началась операция против последнего террористического укрепления

В Сирии началась операция против последнего террористического укрепления
14:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: После эвакуации гражданских началось масштабное наступление на последнее укрепление ИГИЛ.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор отряды курдских военных (SDF) при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами Америки антитеррористической коалиции начали масштабное наступление на последнее укрепление террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщает AFP.

После эвакуации гражданского населения из провинции началась совместная спецоперация SDF и коалиции против ИГИЛ.

Один из представителей курдских отрядов SDF убежден, что операция против исламистов завершится "через несколько дней", так как они утверждают, что под контролем террористов не более четырех километров квадратных.

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По словам эвакуированных жителей, в подконтрольных террористам ИГИЛ районах находится не более 500-600 терористов.

Напоминаем, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что террористическая группировка "ИГИЛ" не исчезла в Сирии.

Ранее сообщалось, США установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии.

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Сирия, США, РПК, Дейр-эз-Зор, ИГИЛ, SDF.
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