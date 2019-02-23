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Отчаяние диктатуры: президент Колумбии - о границе с Венесуэлой

Отчаяние диктатуры: президент Колумбии - о границе с Венесуэлой
08:58 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Колумбии назвал отчаянием решение властей Венесуэлы о закрытии границ.

Решение Венесуэлы временно закрыть границу с Колумбией свидетельствует об отчаянии, в котором находятся власти этой страны. Такое мнение высказал глава Колумбии Иван Дуке во время интервью испаноязычной редакции телекомпании CNN, информирует УНН.

“Это отчаяние диктатуры”, — сказал Дуке.

Глава Колумбии также отметил, что народ Венесуэлы готов “защищать свою свободу”. “Завтра ожидается большая проверка для всех венесуэльцев”, — добавил Дуке.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

Также сообщалось, 49-й президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 21 февраля, объявил о закрытии границы с Бразилией в связи с продолжающимися спорами относительно поступления гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, который признан большей частью мирового сообщества исполняющим обязанности президента Венесуэлы (в том числе и Украиной — ред.), запланировал поездку на границу с Колумбией, где накануне военные режима Мадуро заблокировали поставки гуманитарной помощи США по морю.

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Все по теме:

Колумбия, Венесуэла, Иван Дуке, Граница Венесуэлы.
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