В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей

Новости мира: В Канаде из-за сложных погодных условий на трассе в провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей.

В понедельник, 25 февраля, на востоке Канады произошла авария с участием более 70 автомобилей, в результате несколько человек получили ранения.

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, ДТП произошло на юге провинции Онтарио.

Среди столкнувшихся автомобилей были также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 120 км/ч (33 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположены города Гамильтон, Кингстон и Торонто.