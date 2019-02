В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей

В понедельник, 25 февраля, на востоке Канады произошла авария с участием более 70 автомобилей, в результате несколько человек получили ранения.

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, ДТП произошло на юге провинции Онтарио.

Среди столкнувшихся автомобилей были также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

Multi vehicle pile up on #Hwy400 SB south of Mapleview #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut https://t.co/BmEs3gPcaq

— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.