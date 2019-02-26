В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей

В понедельник, 25 февраля, на востоке Канады произошла авария с участием более 70 автомобилей, в результате несколько человек получили ранения.
Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, ДТП произошло на юге провинции Онтарио.
Среди столкнувшихся автомобилей были также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.
Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.
Multi vehicle pile up on #Hwy400 SB south of Mapleview #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut https://t.co/BmEs3gPcaq
— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.
По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 120 км/ч (33 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположены города Гамильтон, Кингстон и Торонто.