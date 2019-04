Венесуэла ответит на "циничные и незаконные" санкции США

Новости мира: Министерство иностранных дел Венесуэлы раскритиковало санкции США против нефтяных компаний режима Мадуро.

Венесуэла рассматривает решение президента США о введении новых санкций как циничное и незаконное, говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, которое глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса опубликовал в Twitter, сообщает УНН.

“Парадоксально, что страна-член ВТО, которая называет себя защитником принципов свободы, нарушает базовые экономические права”, — говорится в заявлении. В Каракасе добавили, что действия Вашингтона направлены не только против жителей Кубы и Венесуэлы, но и против компаний, которые должны быть защищены международным правом.

Независимое сотрудничество не остановят "никакие империалистические действия", отметили в МИДе и добавили, что Венесуэла ответит на санкции США юридическим путем.

В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал новые санкции приемами “экономического пиратства”, которые США используют чтобы нанести Венесуэле урон и украсть ее ресурсы.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el nuevo ataque del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la industria petrolera venezolana y su soberanía económica. Comunicado Oficial: pic.twitter.com/7dRV9VJqDW — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 апреля 2019 г.

Ранее США по поручению президента Дональда Трампа ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые занимались транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. В санкционный список попали базирующиеся в Либерии и Греции компании Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc.

В Минфине США заявляют, что новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро.