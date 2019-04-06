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Венесуэла ответит на "циничные и незаконные" санкции США

Венесуэла ответит на "циничные и незаконные" санкции США
10:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Министерство иностранных дел Венесуэлы раскритиковало санкции США против нефтяных компаний режима Мадуро.

Венесуэла рассматривает решение президента США о введении новых санкций как циничное и незаконное, говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, которое глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса опубликовал в Twitter, сообщает УНН.

“Парадоксально, что страна-член ВТО, которая называет себя защитником принципов свободы, нарушает базовые экономические права”, — говорится в заявлении. В Каракасе добавили, что действия Вашингтона направлены не только против жителей Кубы и Венесуэлы, но и против компаний, которые должны быть защищены международным правом.

Независимое сотрудничество не остановят "никакие империалистические действия", отметили в МИДе и добавили, что Венесуэла ответит на санкции США юридическим путем.

В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал новые санкции приемами “экономического пиратства”, которые США используют чтобы нанести Венесуэле урон и украсть ее ресурсы.

Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы

Ранее США по поручению президента Дональда Трампа ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые занимались транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. В санкционный список попали базирующиеся в Либерии и Греции компании Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc.

В Минфине США заявляют, что новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро.

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США, Санкции, ВТО, Венесуэла, Хорхе Арреаса, МИД Венесуэлы.
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