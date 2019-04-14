В столице Бразилии обрушились два жилых здания, есть жертвы (Видео)

В результате обвала двух многоэтажных жилых домов в столице Бразилии Рио-де-Жанейро погибли не менее восьми человек, еще 16 граждан пропали без вести. Об этом сообщает Associated Press. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения. По словам представителя пожарной охраны, не исключено, что ещё будут найдены те, кто выжил. Напомним: в здании обвалились утром в пятницу, 12 апреля, в районе Итанханга на западе Рио-де-Жанейро. Район сильно пострадал в результате проливных дождей и паводка. По данным властей, оба здания, высотой от четырех до шести этажей, были возведены незаконно.