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В ООН призывают к сдержанности в Венесуэле

В ООН призывают к сдержанности в Венесуэле
22:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Генсек ООН Антонио Гутерриш призывает стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия.

Генсек ООН Антонио Гутерриш во вторник обратился к сторонам конфликта в Венесуэле с требованием избегать насилия после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Генсек настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и призывает все заинтересованные стороны избегать любого насилия и незамедлительно принять меры для восстановления спокойствия", - приводят западные СМИ слова представителя А.Гутерриша Стефана Дюжаррика.

Во вторник Х.Гуайдо, выступая перед сторонниками, заявил, что военнослужащие Венесуэлы в итоге выбрали сторону народа, который выступает против нынешних властей страны.

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По словам Х.Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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Ранее во вторник Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

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ООН, Венесуэла, Антонио Гутерриш.
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