В Египте полицейский фургон столкнулся с грузовиком, много погибших

Новости мира: В Египте в результате ДТП к северо-востоку от Каира погибли девять полицейских.

В Египте недалеко от города Исмаилия произошла авария с полицейским фургоном, который врезался в грузовик. В результате столкновения авто правоохранителей загорелось. Люди не смогли выбраться из горящего авто, 9 человек погибли. Об этом сообщает египетский портал Al Youm As Sabia.

В результате ДТП погибли двое офицеров, пять солдат и двое полицейских.

По предварительным данным, причина аварии – несоблюдение водителями правил дорожного движения, проводится расследование.

Известно, что полицейские ехали к месту службы на Северный Синай, где в течение нескольких лет армия совместно с полицией проводит операцию против террористов.

Напомним, в Конго на озере затонуло судно, в результате чего 30 человек погибли и еще 200 числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в порту Лаем Чабанг, что в Таиланде, произошел взрыв на грузовом судне. В результате возникшего пожара пострадали по меньшей мере 130 человек.