В Бразилии в результате беспорядков в тюрьмах погибли 55 человек

По меньшей мере 55 заключенных погибли в результате вспышки насилия в четырех тюрьмах на севере Бразилии.

Все пенитенциарные учреждения, о которых идет речь, расположены в штате Амазония, сообщает DW.

"Правоохранители штата нашли в понедельник, 27 мая, по меньшей мере 40 трупов с признаками смерти путем удушения. Еще 15 заключенных погибли 26 мая в одной из тюрем недалеко от города Манаус - столице Амазонии. Таким образом, насильственные столкновения продолжаются уже несколько дней" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, вмешательства военной полиции позволило избежать еще большего количества жертв, заявили в одной из пенитенциарных учреждений. Власти штата пообещали увеличить количество правоохранителей, которые должны положить конец столкновениям.

At least 15 people were killed during a prison riot near Manaus, Brazil.

Brazil has one of the world's biggest prison populations — over 700K people — and many prisons are over capacity. A riot at the same prison killed 56 people two years ago. pic.twitter.com/K33kBkfHTw

