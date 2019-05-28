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В Бразилии в результате беспорядков в тюрьмах погибли 55 человек

В Бразилии в результате беспорядков в тюрьмах погибли 55 человек
11:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: В Бразилии в результате драки между заключенными в тюрьме штата Амазонас погибли по меньшей мере 15 человек.

По меньшей мере 55 заключенных погибли в результате вспышки насилия в четырех тюрьмах на севере Бразилии.

Все пенитенциарные учреждения, о которых идет речь, расположены в штате Амазония, сообщает DW.

"Правоохранители штата нашли в понедельник, 27 мая, по меньшей мере 40 трупов с признаками смерти путем удушения. Еще 15 заключенных погибли 26 мая в одной из тюрем недалеко от города Манаус - столице Амазонии. Таким образом, насильственные столкновения продолжаются уже несколько дней" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, вмешательства военной полиции позволило избежать еще большего количества жертв, заявили в одной из пенитенциарных учреждений. Власти штата пообещали увеличить количество правоохранителей, которые должны положить конец столкновениям.

Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков, произошедших 27 мая, пострадали четверо сотрудников колонии.

Как сообщалось, заключенные омской Исправительной колонии №6 (ИК-6) УФСИН России устроили бунт в попытке добиться более приемлемых условий содержания.

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Бразилия, Заключенные, Тюрьма, Амазония.
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