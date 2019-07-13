Жители Филиппин пострадали от разрушительного землетрясения

Новости мира: На Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 5,8 разрушена инфраструктура городов.

На юге Филиппин в результате землетрясения разрушены дома, церкви и другие здания, 25 человек получили травмы.

Об этом информирует AFP.

«Двадцать пять человек получили ранения, несколько жилых домов, церквей и других зданий были повреждены, в результате землетрясения, которое заставило жителей юга Филиппин покинуть свои жилища на рассвете», - говорится в сообщении.

Как отмечается, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-восточном побережье острова Минданао вечером в пятницу на глубине 11,8 км.

Эпицентр землетрясения был возле городка Мадрид на Филиппинах. Влияние землетрясения ощутили также в четырех соседних городах.

Раненые были эвакуированы в районный госпиталь Мадрида, который избежал разрушения благодаря своим бетонным стенам.