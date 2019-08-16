В Канаде в результате ДТП взорвался газ, есть потерпевшие

В городе Лондон в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ.
Семь человек пострадали, столько же домов разрушены, сообщает Громадське со ссылкой на CBC.
Сейчас среди семи пострадавших один человек остается в больнице, это один из пожарных, которые ликвидировали последствия инцидента.
*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6
— London Police ON (@lpsmediaoffice) 15 августа 2019 г.
По данным местных спасателей, эвакуированы жители около 100 домов, власти были вынуждены выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.
Правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля, ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости и причинении телесных повреждений. Судебное заседание назначено на 4 сентября.