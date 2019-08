В Канаде в результате ДТП взорвался газ, есть потерпевшие

В городе Лондон в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ.

Семь человек пострадали, столько же домов разрушены, сообщает Громадське со ссылкой на CBC.

Сейчас среди семи пострадавших один человек остается в больнице, это один из пожарных, которые ликвидировали последствия инцидента.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6

— London Police ON (@lpsmediaoffice) 15 августа 2019 г.