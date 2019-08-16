В Канаде в результате ДТП взорвался газ, есть потерпевшие

Новости мира:Эвакуированы жители около 100 домов, власть была вынуждена выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.

В городе Лондон в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ.

Семь человек пострадали, столько же домов разрушены, сообщает Громадське со ссылкой на CBC.

Сейчас среди семи пострадавших один человек остается в больнице, это один из пожарных, которые ликвидировали последствия инцидента.

По данным местных спасателей, эвакуированы жители около 100 домов, власти были вынуждены выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.

Правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля, ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости и причинении телесных повреждений. Судебное заседание назначено на 4 сентября.