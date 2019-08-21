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В Грузии оккупанты возобновили установку границы

В Грузии оккупанты возобновили установку границы
15:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Для работ оккупационные силы привлекли спецтехнику и вертолет.

Представители оккупационных сил 21 августа утром возобновили установку столбиков в грузинском селе Гугутианткари района Гори, у оккупированного Дисеви. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Российские оккупанты привезли на место специальную технику. Кроме того, вдоль оккупационной линии в Гугутианткари пролетел вертолет российских оккупантов", - говорится в материале.

По словам местных, оросительный канал села остался на территории, контролируемой центральной властью Грузии, однако если проведение де-факто границы продлится по картам, которые используют российские оккупанты, население не исключает, что на оккупированной территории может оказаться и часть сельского кладбища.

"С утра незаконно ограждают нашу территорию. Нам повезло, что оросительный канал, которым пользуется село, остается на стороне, контролируемой нами. Была опасность блокировки, чтобы не было доступа к воде, но все решилось вмешательством власти. Но если установка забора продлится по такой траектории, есть опасность, что еще один дом, дом Окропиридзе, может оказаться на контролируемой ими территории", - говорит житель Гугутианткари Гоча Маргишвили.

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Однако людям обещают, что и этот дом останется на контролируемой ими территории.

В селе находятся представители миссии наблюдателей ЕС, которая является единственным механизмом международного мониторинга на месте. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Министр предоставил информацию о последних событиях на оккупационной линии и факты ограничения права на свободное передвижение местных жителей. Тбилиси подчеркивает важную роль Евросоюза в осуществлении политики по урегулированию конфликта.

"Учитывая инциденты, участившиеся на оккупационной линии в последний период, была отмечена необходимость обсуждения этих вопросов, как на встречах механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, так и в рамках следующего раунда Женевских переговоров. В этом контексте была отмечена важность приезда специального представителя ЕС в Грузию и знакомства с ситуацией на месте", - говорится в заявлении МИД.

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Верховный представитель ЕС еще раз подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Вследствие установления нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей. За 17-18 августа ФСБ России похитила восемь граждан Грузии.

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Россия, Грузия, Окупация, Гори, Бордеризация, Дисеву.
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