Трагедия в Камеруне унесла десятки жизней людей

Новости мира:В результате аварии погибло 17 человек.

Количество погибших в результате крушения пассажирского судна у побережья Камеруна достигло 17 человек.

Как пишет Xinhua, об этом заявил Бернард Окалия Билай, губернатор Юго-западного региона Камеруна, где произошла трагедия.

“Три тела была найдены на месте аварии сразу после инцидента. Еще 14 тел были обнаружены в течение следующих дней”, - заявил Билай.

Он добавил, что четверо пассажиров судна была спасены нигерийскими рыбаками и еще 107 - камерунськими моряками.

Спасательная операция продолжается, причины аварии пока остаются неизвестными.

Синьхуа напоминает, что пассажирское судно двигалось из соседней Нигерии к гавани Тико в Камеруне, но затонуло по дороге. По информации компании-оператора судна, на борту находилось 132 человека, включая экипаж.

Среди возможных причин аварии называются перегрузки, однако бытуют также версии о плохой погоде и подводном камне.