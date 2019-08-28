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Трагедия в Камеруне унесла десятки жизней людей

Трагедия в Камеруне унесла десятки жизней людей
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:В результате аварии погибло 17 человек.

Количество погибших в результате крушения пассажирского судна у побережья Камеруна достигло 17 человек.

Как пишет Xinhua, об этом заявил Бернард Окалия Билай, губернатор Юго-западного региона Камеруна, где произошла трагедия.

“Три тела была найдены на месте аварии сразу после инцидента. Еще 14 тел были обнаружены в течение следующих дней”, - заявил Билай.

Он добавил, что четверо пассажиров судна была спасены нигерийскими рыбаками и еще 107 - камерунськими моряками.

Спасательная операция продолжается, причины аварии пока остаются неизвестными.

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Синьхуа напоминает, что пассажирское судно двигалось из соседней Нигерии к гавани Тико в Камеруне, но затонуло по дороге. По информации компании-оператора судна, на борту находилось 132 человека, включая экипаж.

Среди возможных причин аварии называются перегрузки, однако бытуют также версии о плохой погоде и подводном камне.

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Нигерия, Авария, Судно, Африка, Камерун, Гибель.
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