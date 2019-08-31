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В ООН поставили под сомнение возможность ликвидации бедности за 10 лет

В ООН поставили под сомнение возможность ликвидации бедности за 10 лет
19:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:В ООН насчитали 4 миллиона бедняков в Европе и Центральной Азии.

В Европе и Центральной Азии в 2018 году насчитывалось более 4 млн бедняков.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Отмечается, что в 1990 году 36% населения в мире жили менее чем на 2 доллара в день. 25 лет спустя доля таких людей снизилась до 10%, а к концу 2018 года - до 8,6%.

Однако сегодня темпы сокращения масштабов нищеты ставит под сомнение выполнение поставленной задачи – ликвидировать бедность в ближайшие 10 лет.

"Несмотря на такой впечатляющий прогресс, мир в целом слишком медленно продвигается по пути ликвидации крайней нищеты к 2030 году, как предусмотрено в цели 1 в области устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года", - заключил глава ООН.

В последние годы темпы сокращения масштабов нищеты в развивающихся странах и в некоторых странах со средним уровнем дохода замедлились вследствие глобального экономического спада, конфликтов, последствий изменения климата и стихийных бедствий. Во многих регионах мира показатели роста ВВП на душу населения гораздо ниже тех, что необходимы для ликвидации нищеты.

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К тому же ситуация усугубляется резким ростом неравенства.

"Сложно искоренить нищету, когда доходы беднейших 10% населения ежегодно увеличивались на менее чем на 3 доллара…", - говорится в докладе.

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Эксперты в своих оценках учитывают целый ряд аспектов. Они отмечают, что в 2018 году в мире насчитывалось 1,3 миллиарда бедняков: 560 миллионов в странах Африки к югу от Сахары, 546 миллионов в Южной Азии, 118 миллионов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 66 миллионов — в арабских государствах, 32 миллиона в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 4 миллиона — в Европе и Центральной Азии.

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Бедность, ООН, Антониу Гутерриш.
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