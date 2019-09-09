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В МИД Австралии высказались по поводу обмена Цемаха

В МИД Австралии высказались по поводу обмена Цемаха
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Министр иностранных дел Мэрис Пэйн заявляет, что обращалась к Украине с просьбой о допросе Цемаха.

МИД Австралии выразил свое разочарование обменом Владимира Цемаха. Министр иностранных дел Мэриса Пэйн напомнила, что австралийское правительство обращалось к Украине с просьбой о допросе Цемаха, говорится в ее заявлении. Об этом сообщает "Укринформ".

"Правительство Австралии просил правительство Украины, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы, включая федеральную полицию Австралии, и выражал глубокую обеспокоенность перспективой его включения в любые списки на обмен пленными", - заявила Пэйн.

Она также отметила, что Украина столкнулась с давлением со стороны РФ при обмене пленными, однако считает, что обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, когда он находится в России.

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"Австралия остается приверженной к обеспечению ответственности за сбой MH17 и достижения справедливости для жертв и их близких. Мы еще раз призываем все страны, включая Россию, обеспечить привлечение виновных к ответственности", - отметила Пэйн.

В тоже время в заявлении говорится и о том, что Австралия признает важность для Украины обмена пленными и приветствует освобождение 35 ее граждан.

Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

В субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Среди тех, кого выдала Украине, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу сбивания самолета рейса МН17.

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Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемах задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО.

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Австралия, Боинг, МН17, Владимир Цемах.
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