Потопивший судно с украинцами ураган усилился до максимальной категории

Ураган Лоренцо, бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
Об этом говорится на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Как уточняется, максимальные порывы ветра могут достигать 72 м/с, в настоящее время стихия движется на север со скоростью 17 км/ч.
Satellite view of #Lorenzo from @zoom_earth. See more LIVE satellite views here: https://t.co/oXFcrLV6WJ pic.twitter.com/g5qTYeq1CR
— Zoom Earth (@zoom_earth) September 28, 2019
По данным центра, ураган находится примерно в 2270 км от Азорских островов.
Лоренцо может достичь Азорских островов во вторник, 1 октября.
Напомним, из-за этого урагана в отсеки буксира Bourbon Rhode в большом количестве начала поступать вода, отчего судно затонуло. На борту находилось 14 членов экипажа, среди них - украинцы.