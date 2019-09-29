Потопивший судно с украинцами ураган усилился до максимальной категории

Новости мира:Сформировавшийся в Атлантике ураган "Лоренцо" достиг максимальной категории.

Ураган Лоренцо, бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.

Об этом говорится на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Как уточняется, максимальные порывы ветра могут достигать 72 м/с, в настоящее время стихия движется на север со скоростью 17 км/ч.

По данным центра, ураган находится примерно в 2270 км от Азорских островов.

Лоренцо может достичь Азорских островов во вторник, 1 октября.

Напомним, из-за этого урагана в отсеки буксира Bourbon Rhode в большом количестве начала поступать вода, отчего судно затонуло. На борту находилось 14 членов экипажа, среди них - украинцы.