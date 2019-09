Потопивший судно с украинцами ураган усилился до максимальной категории

Ураган Лоренцо, бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.

Об этом говорится на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Как уточняется, максимальные порывы ветра могут достигать 72 м/с, в настоящее время стихия движется на север со скоростью 17 км/ч.

Satellite view of #Lorenzo from @zoom_earth. See more LIVE satellite views here: https://t.co/oXFcrLV6WJ pic.twitter.com/g5qTYeq1CR

— Zoom Earth (@zoom_earth) September 28, 2019