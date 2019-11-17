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Политический кризис Венесуэлы: Гуайдо призывает "дожать" Мадуро

Политический кризис Венесуэлы: Гуайдо призывает "дожать" Мадуро
10:29 Сегодня Телеграф

Новости мира:Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо призывает граждан к новым протестам.

Во время своего выступления у посольства Боливии Гуайдо заявил, что оппозиция должна усилить давление на Мадуро, передает издание DW.

"Каждый венесуэлец обязан вести бой, выходить на улицы, чтобы требовать соблюдения своих прав. Если мы останемся дома, мы проигрываем", - заявил он, добавив, что акции протеста будут продолжаться.

"Сегодня, завтра, в понедельник - мы будем на улицах", - подчеркнул временный президент Венесуэлы, сославшись на пример Боливии, где после 18 дней протестов бывший президент Эво Моралес подал в отставку и покинул стран.

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Антиправительственный митинг в Каракасе собрал примерно пять тысяч человек. Протестующие принесли плакаты с надписями "Прочь - Мадуро !" и "Следуйте примеру Боливии". По некоторым оценкам, этот митинг стал самым большим с мая, когда попытка устранить Мадуро от власти не увенчалась успехом. 

В тоже время, в другой части Каракаса, собираются сотни людей на акцию поддержки Мадуро и Моралеса. 

Николас Мадуро заявил, что сделает все, чтобы не допустить государственный переворот. 

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Политический кризис в Венесуэле продолжается уже год. Глава парламента Хуан Гуайдо огласил себя временным президентом страны. Более полу сотни стран по всему миру, признали его на этой должности. В тоже время на стороне Николаса Мадуро остаются военные. Легитимность Мадуро также признают Россия, Куба и Китай. 

Как сообщалось ранее, единственную в стране ветровую электростанцию "Картли" государство реализовало через аукцион за 14,4 миллиона долларов.

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Все по теме:

Венесуэла, Протесты в Венесуэле, Николас Мадуру, Хуан Гуайдо.
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